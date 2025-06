Vasseur si rammarica | C’è frustrazione Leclerc era davanti a Russell La gara? Possiamo superare…

Nonostante le sfide sul circuito di Montreal, Frederic Vasseur cerca di mantenere il suo ottimismo, consapevole che la stagione è ancora lunga e le opportunità non mancheranno. La delusione per Leclerc, che si è trovato davanti a Russell ma non ha potuto sfruttare appieno, alimenta la voglia di rialzarsi e superare gli ostacoli. La stagione 2025 è ancora tutta da scrivere, e i tifosi sono pronti a vedere una Ferrari protagonista.

Frederic Vasseur prova a mantenere il suo solito ottimismo al termine delle qualifiche del Gran Premio del Canada, decimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato di Montreal, intitolato a Gilles Villeneuve, la scuderia del Cavallino Rampante chiude, per l’ennesima volta, senza grossi sorrisi. Lewis Hamilton quinto e Charles Leclerc ottavo non sono esattamente il risultato che si aspettava la scuderia di Maranello. Complicando anche i piani in vista della gara di domani. Come sono andate le cose sulla pista del Quebec? La pole position è stata fissata proprio dal pilota della Mercedes con il tempo di 1:10. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Vasseur si rammarica: “C’è frustrazione, Leclerc era davanti a Russell. La gara? Possiamo superare…”

