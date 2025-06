Vasseur sembra Thiago Motta ha ridisegnato la Ferrari con risultati penosi Libero

Vasseur come Thiago Motta, due figure che hanno tentato di ridisegnare la propria squadra, ma i risultati parlano chiaro: una discesa rovinosa. La Ferrari di Hamilton e Leclerc sembra aver perso la strada, gestita male da un team manager sotto scrutinio come il tecnico della Juventus, ora sostituito da Tudor. In entrambi i casi, alla fine, ciò che conta davvero è il risultato: la gloria o la delusione sono scritte sul campo e in pista.

La Ferrari come la Juventus. Vasseur come Thiago Motta. Spiega così Libero la discesa rovinosa della Ferrari di Hamilton e Leclerc, gestita male dal team manager che secondo i beninformati per essere silurato da Elkann così come l’allenatore della Juventus è stato mandato via per Tudor, che ora ha rinnovato fino al 2027 con la Vecchia Signora. D’altronde anche in Formula 1, come nel calcio, a contare è il risultato. Vasseur come Thiago Motta, anche in Formula 1 conta il risultato (Libero). Ne parla così Libero: “Il Canada è sempre stato terra di trappole. Per i castori, poveretti, e per le Formula 1. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Vasseur sembra Thiago Motta, ha ridisegnato la Ferrari con risultati penosi (Libero)

