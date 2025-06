Vasseur | I giornalisti italiani danneggiano la Ferrari C'è chi pensa | ora non avrò più un lavoro

Frederic Vasseur, alla guida della Ferrari, si scaglia contro alcuni giornalisti italiani accusandoli di diffondere supposizioni infondate sulla squadra. Le voci sulla sostituzione di membri chiave hanno acceso polemiche e preoccupazioni tra il pubblico e gli addetti ai lavori. Vasseur sottolinea come queste indiscrezioni possano danneggiare non solo l’immagine della formazione, ma anche la stabilità e il futuro professionale di molti. La questione apre un dibattito sulla responsabilità del giornalismo sportivo e sul rispetto verso le squadre coinvolte.

Frederic Vasseur si scaglia contro parte del giornalismo italiano per via di alcune supposizioni fatte sulla sostituzione di alcuni membri della Rossa: "Se un giornalista scrive che ‘la Ferrari recluterà Tizio per un certo ruolo’, vuol dire che c’è c'è già il giorno dopo non avrà più un lavoro, e questo è irrispettoso". 🔗 Leggi su Fanpage.it

