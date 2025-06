Vasco Rossi come ridisegna la sua vita spericolata

incontri e le emozioni condivise diventano il cuore pulsante di un’esperienza unica, Vasco Rossi si reinventa e ridisegna la sua vita spericolata, trasformando ogni esibizione in un vero e proprio rito di passione e libertà. Con questo tour, il Blasco ribadisce il suo spirito indomabile e la capacità di connettersi con generazioni diverse, creando ricordi indimenticabili per tutti i presenti.

Ormai Vasco Rossi si diverte un mondo a fare concerti. E lo avverte, sempre di più. Questa è la vera notizia del suo tour 2025. Vede gli show come un vero spasso e, con la forza dell'adrenalina, non si stanca neppure durante le oltre due e mezza che infiammano il pubblico, di fan sì ma anche di gente che conoscono il Blasco solo per vie traverse. Nuove conoscenze, nuovi incontri sono questi show 2025. In una stagione nella quale i concerti negli stadi sono un rischio e alcuni si rivelano mezzi flop, quelli di Vasco radunano un oceano di persone che rappresentano una rarità. L'avventura 2025 del Komandante negli impianti dove solitamente si gioca a calcio sta fornendo cifre pazzesche: si parla di oltre 600.

