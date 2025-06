Varese effetto canottaggio | alberghi pieni e massima visibilità

Varese si trasforma nel cuore pulsante del canottaggio internazionale, attirando appassionati e visitatori da tutto il mondo. Alberghi pieni, entusiasmo alle stelle e massima visibilità per questa affascinante disciplina. L’effetto canottaggio conquista la città , portando un vento di rinnovata vitalità e promozione territoriale. E la partenza della competizione promette di regalare momenti indimenticabili che lasceranno il segno, rendendo Varese protagonista di un weekend unico nel suo genere.

Varese – Il weekend d i grande canottaggio a Varese è ufficialmente iniziato. Quella di venerdì è stata la giornata inaugurale della tappa di Coppa del mondo che si svolge sul campo di regata della Schiranna. L'ennesimo evento internazionale del remo che coinvolge il lago di Varese, scelto da World Rowing per le condizioni ideali dello specchio d'acqua e per la logistica, oltre ovviamente all'esperienza del comitato organizzatore. E la partenza è stata ottima. "La prima giornata di gare si è svolta in maniera perfetta – commenta il direttore generale del comitato organizzatore, Pierpaolo Frattini – abbiamo giĂ visto gare estremamente interessanti e fin dal mattino c'era molta gente.