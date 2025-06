Vanno a pesca di tonni ma catturano uno squalo Mako di 4 metri

Una giornata di pesca che sembrava promettere tonni abbondanti si trasforma in un episodio sorprendente: al largo delle coste siracusane, un pescatore cattura un imponente squalo mako di ben 4 metri. Un avvenimento raro e spettacolare che dimostra come la natura possa sorprenderci in ogni battuta di pesca. Questa incredibile scoperta ci ricorda quanto il mare sia ancora un mondo misterioso e affascinante.

Vanno a pesca al largo delle coste siracusane e allamano uno squalo Mako L'Identità . 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Vanno a pesca di tonni ma catturano uno squalo Mako di 4 metri

In questa notizia si parla di: vanno - pesca - squalo - mako

Siracusa, vanno a pesca di tonni ma all'amo abbocca uno squalo - A Marzamemi, in provincia di Siracusa, una battuta di pesca prometteva tonni abbondanti, ma ha preso una piega inaspettata: all’amo si è abboccato uno squalo mako di quattro metri.

Incredibile incontro al largo di Marzamemi Durante una battuta di pesca, Carlo Bissattini e Gabriele Greco hanno filmato uno squalo Mako di circa 4 metri. Il predatore, noto per la sua velocità e potenza, ha compiuto salti spettacolari fuori dall’acqua, avvicina Vai su Facebook

Siracusa, vanno a pesca di tonni ma all'amo abbocca uno squalo; La pesca e la sopravvivenza di squali e razze: ecco le specie protette; Pesca squalo Mako e rischia denuncia.

A marzamemi la pesca di tonni si trasforma con la cattura di uno squalo mako di quattro metri - a marzamemi una battuta di pesca ai tonni si trasforma in un incontro raro con uno squalo mako, che sfugge dopo una lunga lotta dimostrando forza e agilità nel mediterraneo ... Lo riporta gaeta.it

Da Marzamemi a Panarea: avvistati uno squalo Makò e una foca monaca - Le acque di Marzamemi e Panarea hanno fatto da cornice per due rari avvistamenti, uno squalo Makò e una foca monaca. Riporta newsicilia.it

Squalo mako finisce nelle reti. Insolita pesca in Maremma - Soprattutto se chi ci lavora e ci naviga fin da bambino, si ritrova poi davanti a fenomeni a cui non riesce a dare una spiegazione, finché poi dai fondali non emerge uno squalo mako. Segnala lanazione.it