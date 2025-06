Vannacci mette in dubbio il terzo mandato? La Lega veneta di Zaia lo difende | Il generale è stato frainteso Il clima qui è disteso

La Lega Veneta si conferma solidale con il generale Roberto Vannacci, nonostante le polemiche scatenate dalle sue recenti dichiarazioni. Il clima tra i sostenitori è disteso e il partito ribadisce il suo supporto, dimostrando che le opinioni divergenti sono accolte senza fraintendimenti. In un contesto politico in continua evoluzione, la fedeltà ai principi e la coesione interna restano fondamentali: la linea della Lega Veneta si rafforza e ...

La Lega veneta non vuole chiudere con il generale Roberto Vannacci. «Il clima è disteso», avverte il capogruppo regionale della Liga veneta Alberto Villanova, anche lui presente ieri alla tappa trevigiana del neo vicesegretario federale del Carroccio. Negli ultimi giorni, Vannacci è impegnato in un tour nella terra del doge Luca Zaia e una sua dichiarazione ha alzato un polverone, facendo ipotizzare un suo allontanamento dalla linea del partito sul tema del Terzo mandato. Una battaglia che Matteo Salvini (che gli ha consegnato la tessera di partito pochi mesi fa) sta portando avanti con forza e su cui, nell’ultima settimana, c’è stata anche apertura da parte di Fratelli d’Italia. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: veneta - vannacci - lega - generale

Grazie al Generale Roberto Vannacci, vicesegretario federale della Lega, per il suo videomessaggio carico di forza e convinzione! Con parole chiare invita tutti i materani ad unirsi al centrodestra e a sostenere Marco Bigherati alla candidatura al Consiglio Co Vai su Facebook

La Lega nelle piazze mentre esplode il caso Vannacci. Stefani: «Tra le gente per ascoltare» https://ift.tt/TpRow9z https://ift.tt/8AhR61B Vai su X

Vannacci mette in dubbio il terzo mandato? La Lega veneta di Zaia lo difende: «Il generale è stato frainteso. Il clima qui è disteso; Vannacci a Treviso: «Favorevole al terzo mandato, la Legge si può cambiare»; Il generale Vannacci promosso, sarà il vice di Salvini.

Scontro nella Lega, Vannacci gela Zaia sul terzo mandato: “Così è una legge ad personam” - In visita a Belluno, il generale Roberto Vannacci frena sull’ipotesi del terzo mandato, spiazzando Luca Zaia e mettendo in difficoltà la linea della Lega. Come scrive msn.com

Vannacci contro i governatori leghisti sul terzo mandato: “Una legge ora sarebbe ad personam” - Durante il suo giro veneto il neo vice segretario federale del Carroccio ha messo ancora più di pessimo umore chi punta alla ricandidatura di Zaia, Fedriga e ... Da msn.com

Vannacci, accoglienza da star per il generale al Maggior Consiglio: «La priorità resta la sicurezza» - militanti di partito, ex paracadutisti (il suo corpo militare), ragazzi, diverse signore - Secondo ilgazzettino.it