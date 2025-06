Vandali nella notte in centro a Bergamo sfondata la vetrina del Bù Cheese Bar

Nella notte, il centro di Bergamo è stato teatro di un gesto vandalico che ha scosso la serenità cittadina: la vetrina del Bù Cheese Bar di via Monte San Michele è stata brutalmente sfondata, utilizzando una panca esterna come ariete. Un atto ingiustificabile che ha danneggiato anche le lampadine del dehor, lasciando dietro di sé danni e domande. La comunità si domanda chi sia il responsabile di questo episodio crudele e gratuito.

IL COLPO. Hanno sfondato la vetrina usando una delle panche esterne e rotto delle lampadine del dehor. Atto vandalico contro il Bù Cheese Bar di via Monte San Michele a Bergamo.

La città di Bergamo si sveglia ancora una volta con il segno di un episodio vandalico che ha lasciato il segno nel cuore del centro.

