Valle delle Radici – Le Terre dei Migranti | finanziato il progetto a Padula

La Valle delle Radici – Le Terre dei Migranti prende vita grazie al finanziamento ottenuto dal Comune di Padula, in collaborazione con Montesano sulla Marcellana. Un progetto che celebra la diversità culturale, promuove l’inclusione e valorizza le storie condivise tra le comunità. Un’occasione unica per riscoprire le radici profonde e costruire ponti tra passato e futuro, rafforzando il senso di appartenenza e dialogo tra migranti e territori.

Ufficialmente ammesso a finanziamento il progetto "Valle delle Radici – Le Terre dei Migranti", presentato dal Comune di Padula in qualità di capofila, in partenariato con il Comune di Montesano sulla Marcellana, nell'ambito dell'avviso pubblico dell'Agenzia Campania Turismo per la promozione del.

