Valentino Rossi | La 24 ore di Le Mans è dura perché sto invecchiando Faccio pesi tutti i giorni

Valentino Rossi, leggenda del motociclismo, si confronta con le sfide della 24 Ore di Le Mans, una gara che mette alla prova mente e corpo. Nonostante l’età avanzi, il Campione continua a prepararsi duramente, sollevando pesi quotidianamente per restare competitivo. La sua dedizione dimostra che, con impegno e passione, si può affrontare ogni sfida, indipendentemente dal tempo che passa. Continua a leggere per scoprire in che modo Valentino si prepara per questa epica impresa.

Valentino Rossi spiega le difficoltà della 24 ore di Le Mans e la preparazione fisica che ci vuole per una gara del genere: "Purtroppo, sto invecchiando (ride ndr) ma mi alleno con i pesi tutti i giorni". 🔗 Leggi su Fanpage.it

