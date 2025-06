Valdidentro | partiti i lavori per il sottopasso pedonale a Isolaccia

Valdidentro si prepara a un importante passo avanti: sono ufficialmente iniziati i lavori per il nuovo sottopasso pedonale a Isolaccia. Un intervento fondamentale per migliorare sicurezza e mobilità , specialmente in vista delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026. Con questa infrastruttura strategica, il territorio si avvicina ancora di più a diventare un punto di riferimento per gli eventi sportivi di livello internazionale, promuovendo sviluppo e benessere per tutta la comunità .

Sono ufficialmente iniziati i lavori per la realizzazione del nuovo sottopasso pedonale a Isolaccia, un'infrastruttura di grande rilevanza per la sicurezza e la mobilità del territorio, strategica anche in vista delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026. Il progetto, promosso dal Comune di.

In questa notizia si parla di: lavori - sottopasso - pedonale - isolaccia

