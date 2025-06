Vado in viaggio con papà Mille chilometri per ritrovarsi

pap224 stanno affrontando non è solo un viaggio, ma un vero e proprio cammino di rinascita e condivisione. Partiti alle prime luci dell’alba, padre e figlio percorrono migliaia di chilometri a piedi, animati dalla volontà di riscoprire le radici e rafforzare il legame familiare. Questa avventura diventa così un simbolo di determinazione e amore, portandoli verso una meta speciale: Avola, terra di origine, e un futuro più consapevole per i loro cari.

Si sono messi in cammino l'8 giugno. "Erano le 5 del mattino quando siamo partiti", racconta Corrado Tiralongo. Padre e figlio vogliono arrivare a piedi ad Avola, in Sicilia, paese di origine di Corrado. A San Savino, vicino a Monte Colombo, è arrivato nel 2009. E' un libero professionista, sposato e con due figli, Andrea di 12 e Lorenzo di 16. "Un giorno mi sono chiesto: ma cosa voglio lasciare ai miei figli?". L'impresa che oggi Corrado e Lorenzo stanno facendo nasce in quel momento. Stanno camminando da una settimana. Ieri sono arrivati a San Benedetto del Tronto e il caldo si fa sentire. "Si parte all'alba e si dorme in tenda, a volte su terreni tutt'altro che agevoli, e la mattina dopo ti svegli con mille dolori, ma vai avanti".

