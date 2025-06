Vaccini Maio Metis | Il medico di famiglia è garante della protezione vaccinale

essenziale per proteggere le categorie più vulnerabili. Il medico di famiglia, come garante della protezione vaccinale, svolge un ruolo cruciale nel sensibilizzare e guidare i pazienti verso scelte consapevoli. La prevenzione attraverso i vaccini rappresenta la miglior difesa contro le malattie infettive, riducendo rischi e complicazioni. Investire nella salute significa anche investire nel benessere collettivo, con responsabilità condivisa tra cittadini e professionisti sanitari.

Roma, 14 giu. (Adnkronos Salute) - "Le vaccinazioni sono fondamentali per i pazienti fragili, cronici e adulti. Le malattie infettive restano una minaccia concreta, spesso sottovalutata. Lo pneumococco può causare polmoniti gravi, lo zoster ha sequele importanti e il virus respiratorio sinciziale è.

