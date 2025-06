Usura con tassi del 130 per cento Due ex soci ora rivali in tribunale

Da amici e soci, Bruno De Benedetto e Maurizio Facciolla sono ora rivali in tribunale, con tassi di usura del 130% che infiammano il loro scontro. Dopo anni di collaborazione, i dissapori sono esplosi in un intricato caso legale che coinvolge importanti realtà comasche. Ma come si è arrivati a questo punto e quali segreti si celano dietro l’ombra di un conflitto così acceso? Scopriamolo insieme.

Per lunghi anni erano stati soci, tra gli altri del bar Touring di piazza Cavour, Villa Olmo Lago srl e l’Hotel Avenue. Ma i rapporti, fino a quel momento ottimi, tra il commercialista il ragioniere comasco Bruno De Benedetto, 58 anni, e l’imprenditore Maurizio Facciolla, 57 anni di Lurate Caccivio, si erano incrinati quando il primo aveva avuto una serie di guai giudiziari nel 2019. Fino a comparire ora come parte offesa, De Benedetto, e imputato, Facciolla, di un processo di usura, il cui dibattimento si svolgerà il prossimo anno, come disposto dal Gup di Como Maria Elisabetta De Benedetto al termine dell’udienza preliminare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Usura con tassi del 130 per cento. Due ex soci ora rivali in tribunale

