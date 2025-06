Usava monete false per rubare alle macchinette e prendere anche il resto | denunciato

Un episodio che mette in luce l’importanza della legalità e dell’attenzione ai dettagli: un uomo di 50 anni è stato denunciato dai carabinieri di Premosello Chiovenda per aver usato monete false per raggirare le macchinette del distributore di carburante, ottenendo così sia il carburante che il resto. Questo caso dimostra come anche i piccoli furti possano avere conseguenze legali significative, sottolineando la necessità di vigilanza e correttezza.

I carabinieri della stazione di Premosello Chiovenda hanno denunciato un 50enne per spendita di monete false. Circa un mese fa il titolare di un distributore di carburante della bassa Ossola si era recato alla stazione carabinieri di Premosello-Chiovenda per segnalare delle anomalie che aveva.

