Usafinto poliziotto spara a 2 politici

Una tragica ondata di violenza scuote Minneapolis, dove un uomo armato ha aperto il fuoco contro politici di spicco, tra cui la deputata Melissa Hortman e il senatore John Hoffman, quest'ultimo gravemente ferito. La cittĂ si stringe in un dolore condiviso mentre le forze dell'ordine cercano l'aggressore, descritto come armato e pericoloso. Un episodio che evidenzia la crescente tensione politica e la necessitĂ di un intervento deciso per garantire la sicurezza di tutti.

17.27 La deputata democratica del Minnesota Melissa Hortman e suo marito sono morti in seguito all'assalto di un uomo armato che ha colpito successivamente anche il senatore John Hoffman. Questo è un "atto tragico di violenza politica", ha detto il governatore del Minnesota Tim Walz. Hoffman, rimasto ferito, è in ospedale. E' accaduto vicino Minneapolis. E' scattata la caccia all'uomo. Si cerca un uomo con indosso un giubbotto anti-proiettile. L'uomo che ha sparato era vestito da poliziotto. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

