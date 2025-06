Usa finto agente di polizia spara a due onorevoli | panico a Minneapolis

Una serie di inquietanti sparatorie vicino a Minneapolis ha scosso la comunità, con un uomo che si spacciava per agente di polizia e ha aperto il fuoco su due onorevoli, creando panico e confusione. Le autorità sono in piena caccia all'uomo, descritto come un bianco armato di un giubbotto antiproiettile, mentre la paura cresce tra i cittadini. La vicenda solleva interrogativi sulla sicurezza e sulla necessità di approfondire le indagini per garantire giustizia e tranquillità.

Le autorità stanno indagando su " sparatorie mirate " vicino Minneapolis che hanno costretto le autorità a chiedere alla popolazione di restare al riparo. Secondo quanto riportato da Cnn, è scattata la caccia all'uomo con la polizia che cerca un uomo bianco con indosso un giubbotto anti-proiettile. A essere finora stati uccisi a colpi di pistola da una persona che si è finta un agente di polizia sono stati la deputata Melissa Hortman e il senatore John Hoffman, moglie e marito. Questo è un "atto tragico di violenza politica. E' un assassinio motivati dalla politica". Lo ha detto il governatore del Minnesota Tim Walz, sottolineando che Hoffman è uscito da poco dalla sala operatoria e dovrebbe sopravvivere.

