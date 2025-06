URC 2025 | Leinster domina i Bulls e si laurea campione!

Il Leinster scrive un'altra splendida pagina della sua storia, dominando i Bulls e conquistando il titolo dell’United Rugby Championship 2025! Al Croke Park di Dublino, i Dubliners hanno dimostrato tutta la loro qualità, imponendosi con un convincente 25-7. È un trionfo atteso da quattro anni, che conferma il ruolo di protagonista degli irlandesi nel panorama internazionale. La vittoria si apre con una partenza decisa sotto la pioggia, segnando un nuovo capitolo di gloria per il rugby irlandese.

Sono gli irlandesi del Leinster i campioni dell'United Rugby Championship 2025! I dubliners hanno vinto la finale giocata contro i sudafricani Bulls al Croke Park di Dublino, imponendosi per 25-7. Per Leinster è il ritorno al successo dopo 4 anni ed è il nono titolo per gli irlandesi, mentre per i Bulls è la terza finale persa negli ultimi 4 anni. Parte subito forte il Leinster sotto la pioggia di Dubino, con gli irlandesi che fin dal calcio d'inizio spingono sull'acceleratore. E dopo sei minuti di gioco è Jack Conan a raccogliere l'ovale dal raggruppamento e ad allungarsi per il 7-0. Insiste il Leinster, rischia un giallo il Sudafrica per un alterco che coinvolge Vorster, ma al 14' arriva il bis.