Uomo sul cornicione in via Tiburtina | due agenti lo salvano in extremis

Un drammatico tentativo di suicidio coinvolge un uomo di 39 anni sul cornicione di via Tiburtina, ma la prontezza e il coraggio di due agenti della Polizia Locale di Roma Capitale hanno fatto la differenza. In un intervento tempestivo e rischioso, i due agenti sono riusciti a salvarlo in extremis, dimostrando che anche nelle situazioni più critiche, il cuore e il senso civico possono fare la differenza. La città ringrazia questi eroi silenziosi.

Era in piedi sul bordo di un cornicione al terzo piano, pronto a lasciarsi cadere nel vuoto. Un uomo di 39 anni è stato salvato in extremis nel tardo pomeriggio di ieri grazie all’intervento provvidenziale di due agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, appartenenti al IV Gruppo Tiburtino. Erano circa le 19:00 quando una segnalazione ha allertato la pattuglia: una persona si trovava in evidente pericolo su un edificio di via Tiburtina, all’altezza dei quartieri San Basilio e Tor Cervara. I due agenti, uno dei quali appena entrato in servizio da pochi mesi, sono arrivati sul posto con prontezza e hanno subito stabilito un primo contatto con l’uomo, visibilmente agitato. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Uomo sul cornicione in via Tiburtina: due agenti lo salvano in extremis

