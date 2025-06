Uomo di Stato | il libro di Francesco Mongiovì componente della scorta del giudice Giovanni Falcone

Scopri l'incredibile storia di Francesco Mongiovi’, uomo di Stato e custode della memoria di Giovanni Falcone, attraverso il suo libro “Uomo di Stato”. Un racconto avvincente di coraggio, dedizione e sacrificio, che non solo rende omaggio a un eroe della legalità, ma sostiene anche una causa importante come quella contro le leucemie. Leggere questo libro significa entrare nel cuore di una lotta per la giustizia e speranza.

"Uomo di Stato", e' il titolo del libro di Francesco Mongiovi', componente della scorta del giudice Giovanni Falcone e della Squadra catturandi e Sovrintendente capo coordinatore della Polizia di Stato. Il libro, il cui ricavato sarà donato ad Aslti, l'associazione siciliana contro le leucemie

