Uomo accoltellato nel Cagliaritano è grave Arrestata la compagna a Maracalagonis

Un grave episodio di violenza scuote Maracalagonis nel Cagliaritano, dove un uomo di 62 anni è stato brutalmente accoltellato dalla partner durante una lite domestica. Soccorso in strada e trasportato d'urgenza in ospedale, ora lotta tra la vita e la morte. La compagna, arrestata sul posto, si trova sotto interrogatorio. La comunità è sconvolta: cosa si nasconde dietro questo gesto estremo?

È in gravissime condizioni un uomo che questa mattina all’alba è stato accoltellato dalla convivente durante una lite in casa a Maracalagonis, nel Cagliaritano. La vittima è un 62enne che è stato soccorso in strada mentre chiedeva aiuto insanguinato e in evidente stato di sofferenza. Trasportato d’urgenza in ospedale, è stato sottoposto a un intervento chirurgico e ora si trova ricoverato. Stando alle prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe stato colpito con un’arma da taglio dalla compagna che gli ha provocato ferite in varie parti del corpo. La donna, 55 anni, si trovava ancora nell’abitazione quando è stata raggiunta dai carabinieri di Maracalagonis e arrestata. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Uomo accoltellato nel Cagliaritano, è grave. Arrestata la compagna a Maracalagonis

