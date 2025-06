Uomo accoltellato dalla convivente a Maracalagonis | è grave in ospedale

Un dramma si è consumato all’alba a Maracalagonis, dove un uomo di 62 anni è stato brutalmente accoltellato dalla convivente durante una violenta lite. Trovato sanguinante e in gravi condizioni in strada, è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove ora lotta tra la vita e la morte. Rimanete aggiornati su questa vicenda che scuote la comunità del Cagliaritano, e abbonatevi a DayItalianeNews per non perdere nessun dettaglio.

Un uomo di 62 anni è stato accoltellato dalla propria convivente durante una violenta lite scoppiata all'interno della loro abitazione a Maracalagonis, nel Cagliaritano. L'allarme è scattato all'alba, quando il ferito, visibilmente insanguinato e in forte stato di sofferenza, è stato trovato in strada mentre chiedeva aiuto. Trasportato d'urgenza e operato: condizioni gravi. I soccorsi sono stati immediati: l'uomo è stato trasportato d'urgenza in ospedale dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico.

In questa notizia si parla di: uomo - accoltellato - convivente - maracalagonis

