Uno dei padri della tangenziale | Il Passante va fatto anche se

Uno dei padri della tangenziale, l’ingegnere Alberto Bucchi, ha dedicato la vita alla progettazione di grandi opere infrastrutturali. Con una carriera che lo ha visto nel ruolo di docente all’Università di Bologna e direttore dell’Istituto strade, la sua esperienza si intreccia con le sfide attuali del passante di mezzo. Nonostante i ripensamenti politici, il suo punto di vista rimane fondamentale: le infrastrutture devono essere pensate e realizzate con criterio tecnico, per il bene della città e dei cittadini.

Degliesposti "Io, da cittadino, questo ripensamento sul Passante di Mezzo non l’ho capito e sono perplesso: sembra più una questione politica che tecnica. E per le infrastrutture necessarie non dovrebbe essere così". L’ingegnere Alberto Bucchi ha speso l’intera vita a progettare grandi opere. Docente Unibo, già direttore dell’Istituto strade dell’Università di Bologna, fu uno dei ’papà’ della tangenziale cittadina: nel 1960 era tra i collaboratori del progettista Giorgio Mondini nel gruppo di lavoro che disegnò l’infrastruttura per il Comune. I nodi della viabilità bolognese non solo li conosce, ma li ha visti nascere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it