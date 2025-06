Uno Bianca giustizia totale per i dimenticati e per chi resta

una tragica testimonianza di come una giustizia totale, applicata senza controllo e equilibrio, possa portare al caos e alla perdita di valori fondamentali. Quando il diritto si trasforma in un'arma politica o mediatica, la nostra società rischia di perdere la sua bussola etica e morale, lasciando spazio a un sistema ingiusto e disumanizzante. È quindi indispensabile riflettere su come garantire equità e umanità nel perseguimento della giustizia.

Se il diritto penale si fa totale, se viene invocato in ogni situazione come intervento salvifico, se diventa politicamente e mediaticamente remunerativo – come scriveva con preveggenza il compianto professor Filippo Sgubbi –, se si mischia con il giustizialismo e le iperboli del tubo catodico, allora la cronaca (giudiziaria e non solo) rischia collassi pericolosi. La scia di sangue e dolore generata dalla banda della Uno Bianca è stata in questi giorni al centro del dibattito ed è doveroso dunque riflettere sul senso di vicende lontane e tanto strazianti e sul perché di tanta attenzione. Da una parte c’è stato il lavoro degli inquirenti sui vecchi delitti (da via Volturno a Castel Maggiore fino al Pilastro, si cercano complici e qualche primo riscontro emerge), dall’altra l’intervista di Francesca Fagnani a Eva Mikula in ‘Belve Crime’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Uno Bianca, giustizia totale per i dimenticati e per chi resta

In questa notizia si parla di: bianca - totale - giustizia - dimenticati

Morti sul lavoro: le Marche sono in zona bianca, in totale controtendenza con il dato nazionale - Mentre il paese affronta un preoccupante aumento di decessi sul lavoro, le Marche si distinguono per una tendenza positiva, rimanendo in zona bianca con soli quattro incidenti mortali nel primo quadrimestre del 2025.

Al quorum non si comanda. Hanno lanciato un referendum sperando di fermare le riforme del governo di centrodestra… ma si sono dimenticati di un piccolo dettaglio: gli italiani. Il popolo ha parlato — anzi, ha scelto di non perdere nemmeno tempo a risponde Vai su Facebook

Nordio alza bandiera bianca su suicidi e carcere preventivo, ma dimentica che da 2 anni al Ministero c’è lui.

Monza, una panchina bianca per non dimenticare le vittime del lavoro - rappresentando massimamente l’idea di giustizia all’interno di una comunità”. msn.com scrive

Uno Bianca tra stragi e giustizia - Questa sera alle 21 a Savignano sul Rubicone nella sala Allende la consulta... Secondo ilrestodelcarlino.it

Bianca Berlinguer, il compagno Luigi Manconi: “Sono diventato cieco” - Luigi Manconi, noto ex senatore ed ex sottosegretario alla Giustizia ... msn.com scrive