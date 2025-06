Università morto il professore Riccardo Sarno | una vita dedicata alla terra alla scienza e alla Sicilia

Con la scomparsa del professor Riccardo Sarno, se ne va una figura leggendaria che ha plasmato il mondo dell’agronomia e della ricerca in Sicilia e oltre. La sua passione per la terra e la scienza ha lasciato un'impronta indelebile nel cuore di studenti, colleghi e della comunità accademica. Il suo spirito continuerà a vivere attraverso le idee e i valori che ha instillato in tutti noi. La sua eredità resterà eterna.

Una vita dedicata alla terra, alla scienza e alla Sicilia. E' morto, all'età di 86 anni il professore Riccardo Sarno, una delle figure più eminenti dell'agronomia italiana e dell'Università degli Studi di Palermo. Si è spento nel pomeriggio di ieri, lasciando un vuoto profondo nella comunità.

