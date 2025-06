Università della Tuscia Regimenti | Dopo l’incendio al lavoro per trovare nuove risorse

Roma, 14 giugno 2025 – In seguito all’incendio che ha devastato la facoltà di Agraria dell’Università della Tuscia, l’assessore Luisa Regimenti si è recata personalmente per dimostrare vicinanza e solidarietà alla comunità universitaria di Viterbo. La ripresa richiederà risorse e impegno; l’obiettivo è ricostruire con forza e determinazione, assicurando un futuro migliore per studenti e docenti. Il cammino verso la rinascita è appena iniziato.

Roma, 14 giugno 2025- “Dopo il devastante incendio che ha colpito la facoltà di Agraria dell’Università della Tuscia, ho voluto portare personalmente vicinanza e solidarietà alla comunità accademica viterbese. L’Università della Tuscia, i docenti e gli studenti non saranno soli in questo momento difficile”. Lo dichiara Luisa Regimenti, assessore all’Università, al Personale, alla Polizia locale, agli Enti locali e alla Sicurezza urbana della Regione Lazio, oggi in visita a Viterbo all’Ateneo della Tuscia. “Al Pro-Rettore dell’Università della Tuscia Alvaro Marucci ho garantito il pieno sostegno della Regione Lazio: siamo già al lavoro per trovare risorse per la strumentazione dei laboratori. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

In questa notizia si parla di: università - tuscia - regimenti - incendio

Recupero del carcere di Santo Stefano: il commissario sigla un accordo con l'università della Tuscia - Il commissario straordinario Giovanni Maria Macioce ha siglato un accordo con l'Università della Tuscia per il recupero dell'ex carcere borbonico di Santo Stefano.

Università della Tuscia, Regimenti: “Dopo l’incendio, al lavoro per trovare nuove risorse”; Viterbo - Incendio all'Unitus, Regimenti: 'Al lavoro per trovare risorse per la riapertura dei laboratori'; Viterbo - Incendio all'Unitus, Regimenti: Al lavoro per trovare risorse per la riapertura dei laboratori.