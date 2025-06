Unicredit ha l' 1,9% di Mediobanca per conto clienti

Unicredit detiene il 1,9% di Mediobanca per conto dei clienti, gestendo circa 20 miliardi di euro di flussi quotidiani. Questa partecipazione strategica testimonia l’importanza della banca nel mercato finanziario, offrendo servizi di gestione e copertura delle posizioni dei clienti. Un portavoce di UniCredit ha sottolineato come questa attività sia normale e parte integrante delle operazioni bancarie. La presenza di UniCredit in Mediobanca rappresenta quindi un elemento chiave nella dinamica finanziaria italiana, consolidando la sua posizione di rilievo nel settore.

"La banca ha circa 20 miliardi di euro di flussi di capitale al giorno e detiene regolarmente posizioni per conto dei clienti e per coprire posizioni dei clienti. Questo non è un caso diverso", ha dichiarato un portavoce di UniCredit spiegando la natura della quota.

