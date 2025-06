Unicommercio incontra l’Assessore Teresa Armato | al centro turismo commercio e rilancio del territorio

Venerdì 13 giugno, Unicommercio Nazionale ha avuto l’onore di incontrare l’Assessore Teresa Armato al Centro Turismo, Commercio e Rilancio del Territorio di Napoli. Un dialogo aperto e costruttivo per condividere strategie volte a rafforzare il tessuto produttivo cittadino e valorizzare le attività economiche locali. Un momento di confronto che si rivela fondamentale per impostare un futuro più dinamico e sostenibile per il commercio napoletano.

Nella giornata di ieri, venerdì 13 giugno, una delegazione di Unicommercio Nazionale ha incontrato l'Assessore al Turismo e al Commercio del Comune di Napoli, Teresa Armato, per un confronto aperto sui principali temi legati allo sviluppo del tessuto produttivo cittadino e alla valorizzazione delle attività economiche. Unicommercio incontra l'Assessore Teresa Armato: al centro turismo, commercio .

