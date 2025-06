UniBg al 1° Forum Bauhaus4Eu | gli atenei europei insieme per innovazione e sostenibilità

L’Università degli Studi di Bergamo fa il suo ingresso nel cuore dell’Europa al 1° Forum Bauhaus4EU, un evento cruciale che riunisce le principali università europee per promuovere innovazione e sostenibilità. Dall’11 al 13 giugno, a Castelo Branco, in Portogallo, UniBg ha partecipato attivamente per rafforzare le collaborazioni internazionali e contribuire allo sviluppo di un futuro più sostenibile. A rappresentare...

Castelo Branco (Portogallo). Un passo avanti per l’internazionalizzazione e la cooperazione europea tra atenei. Dall’11 al 13 giugno UniBg ha preso parte in Portogallo al 1° Forum Bauhaus4Eu, un’iniziativa che, ospitata dal Polytechnic Institute of Castelo Branco (Ipcb), ha riunito le 10 università partner dell’ Alleanza europea con l’obiettivo di rafforzare la cooperazione internazionale e uno sviluppo europeo sostenibile. A rappresentare UniBg il rettore Sergio Cavalieri, la prorettrice all’internazionalizzazione Flaminia Nicora e una delegazione composta da docenti, personale tecnico-amministrativo e studenti direttamente coinvolti nel progetto. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - UniBg al 1° Forum Bauhaus4Eu: gli atenei europei insieme per innovazione e sostenibilità

Si è aperta oggi la tre giorni del primo Forum internazionale dell'Alleanza Universitaria Europea BAUHAUS4EU, ospitato dall'università membro Politécnico de Castelo Branco. Il Rettore Sergio Cavalieri e la Prorettrice con delega all'internazionalizzazione

