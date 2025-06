Un’estate in giallo con il Gin Amuerte

L’estate si tinge di giallo con il nuovo Amuerte Yellow, il distillato innovativo del brand belga distribuito in Italia da Anthology by Mavolo. Preparati a scoprire un sorso di esotismo: botaniche come ginepro, angelica, coriandolo, e il raro frutto mamoncillo, portano note di mango e litchi, rendendo ogni brindisi un’esperienza unica e vibrante. Questa stagione, lasciati conquistare dal fascino di un’inedita interpretazione del gin.

È uscita l’edizione estiva del brand belga (distribuito per l’Italia da Anthology by Mavolo) che per i suoi distillati utilizza le foglie di coca. Amuerte Yellow ha come botaniche le bacche di ginepro, l’angelica, il coriandolo e il mamoncillo, un frutto raro originario dei Caraibi e dell’America Latina, che porta note esotiche, tra mango e litchi, perfette per la bella stagione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Un’estate in giallo con il Gin Amuerte

In questa notizia si parla di: amuerte - estate - giallo - america

Un’estate in giallo con il Gin Amuerte; Amuerte Yellow, la summer edition di Amuerte si tinge di giallo; Arriva Amuerte Yellow: il gin dell’estate 2025 è firmato Anthology.

Un’estate in giallo con il Gin Amuerte - È uscita l’edizione estiva del brand belga (distribuito per l’Italia da Anthology by Mavolo) che per i suoi distillati utilizza le foglie di coca. ilgiornale.it scrive

Vestirsi di giallo per un’estate solare - Il giallo illumina le serate dell’estate 2022 grazie alle tantissime ... Scrive amica.it

Il bikini giallo e verde di Tina Kunakey è il costume più hot dell'Estate 2023 - Più l’estate si fa vicina e più siamo alla ricerca di ispirazioni per il nostro beach style, proprio come il bikini giallo e verde di Tina Kunakey in puro bicolor trend, che assieme all ... Riporta elle.com