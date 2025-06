Undici animali rinchiusi in un appartamento in condizioni igieniche precarie

In un’abitazione di Mori, la scoperta di undici animali in condizioni critiche ha scosso l’intera comunità. Due tartarughe, quattro gatti e sette cani, insieme al cadavere decomposto di un coniglio, erano rinchiusi in un ambiente insalubre e trascurato. Un’operazione congiunta di polizia municipale e carabinieri ha portato alla luce questa triste realtà, sottolineando l’importanza di tutelare il benessere animale e di intervenire prontamente contro ogni forma di maltrattamento.

Due tartarughe, quattro gatti e sette cani e il cadavere decomposto di un presunto coniglio rinchiusi un appartamento ridotto in pessime condizioni igienico sanitarie. Questo è ciò che la polizia municipale e i carabinieri hanno trovato in un’abitazione di Mori nel corso di un’operazione di. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Undici animali rinchiusi in un appartamento in condizioni igieniche precarie

In questa notizia si parla di: rinchiusi - appartamento - condizioni - undici

Liberati undici animali rinchiusi tra sporcizia e carcasse: vivevano in un appartamento fatiscente - Forse un sogno oscuro, ma la realtà sconvolgente di un appartamento di Mori, in provincia di Trento, ha rivelato un vero e proprio covo di sofferenza.

Undici animali rinchiusi in un appartamento in condizioni igieniche precarie; Liberati undici animali rinchiusi tra sporcizia e carcasse: vivevano in un appartamento fatiscente; Degrado e maltrattamenti. Canile lager, è sequestro.

Undici animali rinchiusi in un appartamento in condizioni igieniche precarie - Due tartarughe, quattro gatti e sette cani e il cadavere decomposto di un presunto coniglio rinchiusi un appartamento ridotto in pessime condizioni igienico sanitarie. Segnala trentotoday.it

Cinquantacinque gatti rinchiusi in due stanze in un appartamento-lager, l’appello degli animalisti che li hanno salvati: “Siamo al collasso, aiutateci, le femmine devono ... - stipati in due stanze e in condizioni di forte degrado, senza nemmeno una lettiera per i bisogni, nel piccolo appartamento della cittadina mantovana ... ilfattoquotidiano.it scrive

Settanta gatti maltrattati e rinchiusi in un appartamento: donna denunciata - e la proprietaria dell'immobile dato in affitto a una donna che viveva nell'appartamento con la madre e i gatti in condizioni igienico sanitarie inadeguate. Scrive ilmessaggero.it