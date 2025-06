Un'auto in fiamme in Piazza del Municipio a Napoli | paura tra i passanti

Un episodio inquietante scuote Napoli: una Fiat Panda prende fuoco in piazza del Municipio, scatenando paura tra i passanti e una densa colonna di fumo visibile a chilometri di distanza. L’incendio, probabilmente causato da un corto circuito, ha attirato l’attenzione di tutti. La scena ha lasciato sgomenti residenti e turisti, mentre si attende il lavoro delle forze dell’ordine per chiarire quanto accaduto. Continua a leggere.

Una Fiat Panda in fiamme a due passi dal Maschio Angioino: ipotesi corto circuito. La colonna di fumo ben visibile anche a distanza di qualche chilometro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: fiamme - auto - piazza - municipio

L’auto in fiamme, lei muore carbonizzata: orrore in Italia, poi si scopre la terribile verità - La donna di 41 anni, il cui corpo è stato rinvenuto carbonizzato all’interno di un’auto in fiamme, ha scosso la comunità locale.

Nella serata di ieri a Napoli, nei pressi di piazza Municipio vicino l’imponente Maschio Angioino, un auto è andata in fiamme. La Panda avrebbe preso fuoco spontaneamente. Le immagini riprendono i vigili del fuoco mentre spengono le fiamme che ormai han Vai su Facebook

Auto in fiamme in piazza Municipio, l'intervento dei vigili del fuoco; Un’auto in fiamme in Piazza del Municipio a Napoli: paura tra i passanti; Auto in fiamme in centro: panico tra i passanti dopo l'esplosione - VIDEO.

Auto in fiamme a Napoli, intervengono i vigili del fuoco - Questa sera a Napoli, nei pressi di piazza Municipio vicino l'imponente Maschio Angioino, un auto sarebbe andata in fiamme. Scrive ilmattino.it

Auto in fiamme in centro: panico tra i passanti dopo l'esplosione - VIDEO - Momenti di paure in Piazza Municipio, dove un’auto ha improvvisamente preso fuoco proprio di fronte alla filiale della banca Credem. Come scrive napolitoday.it

Auto data alle fiamme in piazza Municipio, è giallo - Le fiamme, che sono state domate dai vigili del fuoco del Comando Provinciale di Avellino, hanno interessato una Volkswagen Polo parcheggiata in Piazza Municipio. Lo riporta ilmattino.it