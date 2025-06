Un' App per salvare il commercio | nasce la ' City Shop Card' contro i giganti dell' e-commerce

In un mondo dominato dai colossi dell’e-commerce, San Pietro Vernotico sceglie di difendere e valorizzare il commercio locale con la nuova "City Shop Card". Questa app gratuita permette ai clienti di accumulare punti, premiando la fedeltà e sostenendo le attività di vicinato. Un’iniziativa brillante che mira a rafforzare il tessuto commerciale della comunità, dimostrando che, insieme, si può fare la differenza e ridare linfa al commercio di prossimità.

