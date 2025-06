Un’Africa senza memoria storica nei nuovi programmi scolastici | una distorsione ideologica pericolosa

L’assenza di una memoria storica africana nei nuovi programmi scolastici italiani solleva gravi preoccupazioni: si tratta di una distorsione ideologica che rischia di offuscare la pluralità delle civiltà. Non si tratta di un semplice errore, ma di un pericoloso passo indietro nel riconoscimento delle diversità culturali. È fondamentale interrogarsi sulle implicazioni di questa scelta e promuovere un’educazione che valorizzi tutte le storie del mondo.

“ Solo l’Occidente conosce la storia. Altre culture, altre civiltà hanno conosciuto qualcosa che alla storia vagamente assomiglia”. No, non è il delirio di un oligarca nostalgico né l’editoriale di qualche noto opinionista accecato dalla gloria dell’Occidente. È l’incipit del paragrafo dedicato alla storia nelle Nuove indicazioni per la scuola dell’infanzia e il primo ciclo di istruzione 2025, pubblicate dal Ministero dell’Istruzione italiano. Il testo è stato riportato a suo tempo da quasi tutta la stampa italiana. Ma c’è un passaggio, tra le righe di quel documento ministeriale, che lascia davvero senza parole. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it