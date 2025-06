Una storia vera | pensieri-poesie dalla realtà nel nuovo libro di Andrea Bindi

Mercoledì 2 luglio, alle ore 21:00, Piazza San Domenico si trasformerà in un suggestivo palcoscenico per la presentazione ufficiale di “Una storia vera”, il nuovo libro di Andrea Bindi. Più di una raccolta, un viaggio tra pensieri e poesie che emergono dalla realtà quotidiana, raccontando emozioni autentiche e profonde. Un’occasione imperdibile per scoprire un poeta che sa trasformare le esperienze di tutti in arte. Non mancate!

Sarà la suggestiva cornice di piazza San Domenico a fare da palcoscenico, mercoledì 2 luglio alle 21:00, alla "prima" ufficiale di "Una storia vera" (Edizioni Helicon), il nuovo libro di Andrea Bindi, il "pompiere poeta" che si è fatto conoscere e apprezzare dal pubblico con l'opera di esordio.

