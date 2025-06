Una sola offerta per Cmc

Un'importante operazione nel settore delle costruzioni: Cmc.Alpha General Contractor, con sede a Milano e Firenze, ha acquisito il cuore di Cmc, storico gigante ravennate, per 17,5 milioni di euro. Questa acquisizione include il marchio, 597 dipendenti e numerose infrastrutture strategiche, consolidando la posizione di Alpha nel mercato. Al notaio delegato Rita Merone non sono arrivate...

Alpha General Contractor, società con sede legale a Milano e sede operativa a Firenze che fa capo alla holding Finres, si è aggiudicata per 17,5 milioni di euro il ramo d'azienda di Cmc che comprende il marchio, i 597 dipendenti della storica cooperativa ravennate, una serie di infrastrutture e appalti e anche alcune partecipate: di fatto, si tratta del "cuore" del colosso cooperativo ravennate. Al notaio delegato Rita Merone non sono arrivate altre offerte vincolanti: si è quindi sfilata Fin. Mar. Holding Due spa, finanziaria del gruppo Todini Costruzioni Generali spa, che in passato si era fatta avanti con una proposta sulla base della quale era stato elaborato il bando della procedura competitiva espletata ieri.

