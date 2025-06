Una sede per la Pugilistica A novembre la struttura di fianco al Palasport

A novembre, la Pugilistica di Forte dei Marmi si arricchirà di una nuova sede temporanea, strategicamente situata accanto al Palasport di Vittoria Apuana. Questa struttura prefabbricata di 180 metri quadrati offrirà uno spazio ideale per allenamenti e incontri, rispondendo efficacemente alle esigenze della società sportiva. Un passo importante che consente alla squadra di crescere e prepararsi al meglio mentre si cerca la sede definitiva, un impegno che guarda al futuro con entusiasmo.

A novembre la Pugilistica di Forte dei Marmi avrà a disposizione una nuova struttura dove poter svolgere la propria attività. Si tratta di un modulo prefabbricato di circa 180 metri quadrati che, seppur pensato come soluzione temporanea in attesa dell’individuazione della sede definitiva, risponde con efficacia alle necessità della società sportiva. La struttura sorgerà a Vittoria Apuana nell’area verde adiacente al Palazzetto dello Sport, lato Viareggio, e comprenderà due palestre: una principale, attrezzata con ring e spazi per gli allenamenti di pugilato, e una seconda palestra destinata sia all’attività a corpo libero della stessa Pugilistica sia alla preparazione fisica delle altre società sportive che gravitano all’interno del Palazzetto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Una sede per la Pugilistica. A novembre la struttura di fianco al Palasport

