Una nuova vita per la lapide più antica

Torna al suo antico splendore la più antica lapide di Pontedera, inaugurata ieri sotto le logge del Palazzo Pretorio in piazza Curtatone. Si tratta di un’antica lapide medievale, un’epigrafe che racconta un pezzo di storia del Palazzo Pretorio, un’opera commissionata, tra la fine del 1344 e l’inizio del 1345, dal pontonario Andrea da Calcinaia. Si possono vedere gli stemmi della città di Pisa, dell’Opera dei ponti e del pontonario Andrea da Calcinaia. Gli altri stemmi sono illeggibili perché verosimilmente scalpellati quando a Pisa cambiò regime politico. "Ringrazio il Rotary club Pontedera e il suo presidente Simone Barsotti per quello che è un piccolo ma grande segno per la città – le parole dell’assessore Alessandro Puccinelli, prima di svelare la lapide –. 🔗 Leggi su Lanazione.it