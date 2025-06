Una nuova palestra per judo e boxe | un contributo da mezzo milione di euro per realizzare l' impianto sportivo

Il finanziamento consente di trasformare un vecchio fabbricato in un moderno centro dedicato al judo e alla boxe, portando nuova vita allo spazio e offrendo opportunità sportive di qualità per tutta la comunità. Con questo importante investimento, Lugo si prepara a diventare un punto di riferimento per gli appassionati di arti marziali e sport da combattimento, promuovendo benessere, inclusione e crescita personale.

Nuova vita al vecchio fabbricato e un nuovo impianto sportivo in arrivo. Il Comune di Lugo si è aggiudicato un contributo regionale di 500mila euro, che sarà destinato alla realizzazione della nuova palestra in via Macello vecchio, i cui lavori sono già in corso.

