Una necropoli a Villarey tombe e storia riaffiorano in città Sarà possibile visitarla grazie al Touring Club

Scopri un tesoro nascosto nel cuore di Ancona: la necropoli di Villarey, un pezzo di storia che riaffiora tra le mura dell’ex caserma. Un’opportunità unica per esplorare tracce di antiche civiltà e immergersi nel passato, grazie all'iniziativa del Touring Club Italiano “Aperti per voi”. Non perdere questa occasione di viaggio nel tempo: un’esperienza da vivere e ricordare.

ANCONA - Una necropoli in pieno centro storico. È all’ex caserma Villarey, in piazzale Martelli, sede dell’Università di Economia e Commercio. Una meraviglia che affiora dal passato. Sarà possibile visitarla oggi, dalle 9 alle 18 grazie all’iniziativa del Touring Club Italiano “Aperti per voi. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Una necropoli a Villarey, tombe e storia riaffiorano in città. Sarà possibile visitarla grazie al Touring Club

In questa notizia si parla di: necropoli - villarey - sarà - possibile

Una necropoli a Villarey, tombe e storia riaffiorano in città. Sarà possibile visitarla grazie al Touring Club; Necropoli di Villa Rey: alla scoperta di Ancona sotterranea.