Una grande opportunità | Vogliamo dare voce alla memoria della città Invito tutti a partecipare

L'assessore alla cultura Daniele Tozzi racconta cosa rappresenta davvero questo progetto per la città e per tutto il territorio. Assessore Tozzi, cosa significa per Colle di Val d'Elsa candidarsi a Capitale Italiana della Cultura? "È un'opportunità straordinaria, non solo per la nostra città, ma per l'intero territorio. Questo progetto ci emoziona profondamente. Ogni volta che leggo o pronuncio le parole "Colle sta portando avanti questo piano", mi si stringe il cuore. È qualcosa che va oltre l'obiettivo del titolo: è un motore di partecipazione, di coesione, di riscoperta del nostro potenziale culturale.

Pari opportunità: un 2025 tra cultura, lavoro e sociale per una città più inclusiva - Per il 2025, Udine si impegna a promuovere pari opportunità, integrando cultura, lavoro e socialità. La Commissione Pari Opportunità ha presentato un ricco calendario di eventi per rendere la città sempre più inclusiva e aperta, rafforzando il suo impegno verso un ambiente equo e rispettoso di genere, creando un futuro più equo e solidale per tutti i cittadini.

CELANO, AL VIA I GIARDINI ESTIVI IN CITTÀ. ASSESSORE CAVASINNI: "UN'OPPORTUNITÀ DI SOCIALIZZAZIONE PER I BAMBINI E SUPPORTO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE" Sono iniziate due giorni fa, le attività dei Giardini Estivi presenti sul territorio

