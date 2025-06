una giornata di festa tra il Palio e tanto sport. È un grande giorno per Fabriano, dove il Palio di San Giovanni Battista si accende di emozioni e tradizioni, coinvolgendo tutta la città in un susseguirsi di eventi spettacolari. Tra rievocazioni storiche, arti di strada e momenti di pura adrenalina sportiva, questa giornata promette di essere indimenticabile. L’atmosfera si scalda alle 15 con le infiorate artistiche e alle 21 inizia un'altra serata ricca di sorprese.

E' una grande giornata oggi per Fabriano. Il Palio di San Giovanni Battista entra nel vivo fino a martedì 24 dopo l'apertura di ieri, giorni intensi di eventi tra spettacoli, artisti di strada, rievocazioni di combattimenti, infiorate, osterie, cortei, botteghe e laboratori, mostre e convegni, il tutto pensato per offrire al pubblico un'immersione nel passato. L'atmosfera si scalda alle 15 con l'inizio delle infiorate artistiche e alle 21 in piazza della Cattedrale con lo spettacolo del Stivalaccio teatro "Strighe maledette". Domani a mezzogiorno l'apertura delle infiorate e alle 21 in piazza del Comune la tanto attesa giostra dei giochi popolari.