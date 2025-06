Una foggiana nel Consiglio nazionale degli studenti universitari | Giorgia Faccilongo campionessa di preferenze

Una foggiana nel consiglio nazionale degli studenti universitari: Giorgia Faccilongo, campionessa di preferenze, conquista il riconoscimento nella Circoscrizione Centro con quasi 1500 voti. Questa brillante studentessa al quarto anno di Giurisprudenza alla Luiss di Roma dimostra come determinazione e impegno possano aprire le porte a importanti traguardi. È un esempio di eccellenza e rappresentanza per la sua città, confermando che il talento non conosce confini.

È foggiana la studentessa più suffragata nella Circoscrizione Centro della lista di Azione Universitaria per le elezioni del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari. Giorgia Faccilongo, studentessa al quarto anno di Giurisprudenza alla Luiss di Roma, ha ottenuto quasi 1500 preferenze.

