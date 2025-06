Una deriva che preoccupa

Una deriva che preoccupa: scrivo questa nota con sofferenza, nonostante gli inviti al silenzio di alcuni amici bergamaschi. Negli ultimi mesi si è manifestata, con crescente evidenza, una deriva politico-culturale nella Cisl, culminata con la nomina dell’ex segretario Luigi Sbarra a sottosegretario del Governo Meloni. Una scelta che solleva interrogativi profondi sulla direzione e i valori del sindacato, spingendoci a riflettere sul futuro delle nostre rappresentanze.

Scrivo questa nota con una sofferenza ma non posso tacere anche se diversi amici bergamaschi mi hanno invitato al silenzio. Negli ultimi mesi si è manifestata, con crescente evidenza, una deriva politico-culturale all'interno della Cisl, culminata nella recente nomina dell'ex segretario generale Luigi Sbarra a sottosegretario del Governo Meloni. Una scelta che, indipendentemente dal profilo personale, solleva interrogativi profondi sull'identità, sull'autonomia e sulla collocazione storica e culturale del nostro sindacato. Un cambio di rotta senza precedenti Come già espresso pubblicamente, questa evoluzione rappresenta una torsione significativa rispetto alla tradizione confederale della Cisl.

