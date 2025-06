Una democrazia senza popolo presentazione del libro con Bersani

In un’Italia attraversata da sfide e trasformazioni, il nuovo libro di Federico Fornaro, "Una democrazia senza popolo", apre un dibattito cruciale sul ruolo della partecipazione civica. Lunedì 16 giugno a Palazzo San Macuto, figura di spicco come Pier Luigi Bersani dialogherà con Elly Schlein, offrendo spunti e riflessioni su un tema che riguarda il cuore della nostra democrazia. Un appuntamento imperdibile per chi desidera capire il futuro della partecipazione democratica.

Pier Luigi Bersani ROMA – Lunedì 16 giugno, alle ore 17.30, presso la Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto, viene presentato il libro “Una democrazia senza popolo”, di Federico Fornaro, Bollati Boringhieri editore. Sono previsti, nell’occasione, i saluti della vice presidente della Camera dei Deputati, Anna Ascani. Dialogano con l’autore l’ex segretario del Pd Pierluigi Bersani, l’attuale leader Dem Elly Schlein e l’ex ministro della salute Roberto Speranza. Modera Chiara Geloni. L’appuntamento, come informa una breve nota dell’ufficio stampa di Montecitorio, viene trasmesso in diretta webtv. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - “Una democrazia senza popolo”, presentazione del libro con Bersani

