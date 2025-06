Una delle storie d' amore più lette tra i webtoon è ora un K-drama live-action che sta facendo già scalpore

Una delle storie d’amore più amate tra i webtoon, ora trasposta in un coinvolgente live-action, sta conquistando il cuore di tutti. Dalla freschezza di un webtoon ricco di sentimento e umorismo, a una serie tv che promette di essere il grande successo del 2025, "The First Night with the Duke" unisce passione, intrighi e una chimica travolgente. Prepariamoci a vivere questa avventura romantica come mai prima d’ora!

Quella che è iniziata come un'eccentrica e romantica lettura webtoon ricca di sentimento, umorismo e una chimica travolgente, dopo cinque anni è diventata una serie live-action che i fan stanno già definendo un must per il 2025. A cinque anni dal debutto del manhwa originale, The First Night with the Duke arriva sul piccolo schermo in una versione live-action che conquista fin dal primo trailer. Tra palazzi reali, strategie sentimentali e un principe ossessionato, la serie K-drama promette una rilettura brillante e irriverente tra i generi romantici. Un must per chi ama storie travolgenti ma piene di autoironia.

