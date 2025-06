Una delegazione canadese visita i nidi d’infanzia di Lucca.

Una delegazione canadese del Cégep de Sherbrooke, rinomata scuola di formazione per educatori, ha visitato i nidi d’infanzia di Lucca, suscitando grande interesse per l’approccio all’educazione all’aperto nei servizi prima infanzia. Accolta con entusiasmo a palazzo Orsetti dall’assessore, la visita rappresenta un’importante occasione di scambio culturale e professionale, aprendo nuove prospettive di collaborazione tra Italia e Québec nel campo dell’educazione.

Una delegazione canadese di Cégep de Sherbrooke, una scuola per la formazione di educatori e insegnanti della città che fa parte della provincia canadese del Québec, è stata in visita in questi giorni nei nidi di Lucca perché interessata ad approfondire direttamente il tema dell' educazione all'aperto nei servizi educativi prima infanzia. La delegazione, composta da tre insegnanti del Cégep, è stata ricevuta ieri a palazzo Orsetti dall'assessore Simona Testaferrata. "Gli scambi pedagogici e culturali sono una grande opportunità di condividere buone pratiche ed arricchirsi reciprocamente – dice Testaferrata – specialmente in questo ambito, dove molto è stato fatto sopratutto nello 0-3.