Una cornice normativa moderna e concreta per l’enoturismo | presentata in Campania la nuova legge regionale tra Benevento e Avellino

La Campania si conferma protagonista nell’ambito dell’enoturismo con la recente presentazione della nuova legge regionale, un innovativo quadro normativo che valorizza il patrimonio vitivinicolo tra Benevento e Avellino. Due intensi giorni di incontri hanno permesso di delineare le strategie per promuovere un settore in crescita, contribuendo a rafforzare l’identità culturale e turistica della regione. Scopriamo insieme come questa normativa può rivoluzionare il modo di vivere e promuovere il vino campano.

Campania, presentata la nuova legge sull’enoturismo: due giorni di incontri tra Benevento e Avellino Si è conclusa tra Benevento e Avellino la due giorni dedicata alla presentazione della nuova legge regionale sull’enoturismo, un provvedimento che punta a valorizzare il patrimonio vitivinicolo. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - “Una cornice normativa moderna e concreta per l’enoturismo”: presentata in Campania la nuova legge regionale tra Benevento e Avellino

In questa notizia si parla di: enoturismo - legge - benevento - avellino

Enoturismo, la Regione Campania presenta la nuova legge ad Avellino - La Campania, terra di vini e paesaggi mozzafiato, si prepara a scrivere un nuovo capitolo nell’enoturismo con l’approvazione della sua legge innovativa.

In occasione dell’approvazione da parte della Regione Campania della nuova legge sull’enoturismo, giovedì 12 giugno a Benevento presso il Museo ArCoS - Museo di Arte Contemporanea del Sannio - Sezione Egizia, alle ore 17.30, e venerdì 13 giugno ad Vai su Facebook

Enoturismo, la Regione Campania presenta la nuova legge ad Avellino; Inizia da Benevento e Avellino il tour di presentazione della legge regionale sull'enoturismo; Enoturismo: la Regione Campania presenta la nuova legge regionale.

Enoturismo, la Regione Campania presenta la nuova legge regionale - In occasione dell'approvazione da parte della Regione Campania della nuova legge sull'enoturismo, domani (giovedì 12 ... Scrive sciscianonotizie.it

Legge regionale enoturismo - In occasione dell’approvazione da parte della Regione Campania della nuova legge sull’enoturismo, giovedì 12 giugno a Benevento presso il Museo ArCoS - Come scrive gazzettadisalerno.it

Avellino – Enoturismo in Campania - In occasione dell’approvazione da parte della Regione Campania della nuova legge sull’enoturismo, venerdì 13 giugno ad Avellino presso il Viva Hotel, alle ore 17. msn.com scrive