Una consonante ti cambia la vita e il mercato del Napoli. Conte voleva Nusa ma Manna capisce. Tutto per una consonante. Una stupida, piccola, semplice consonante. Venerdì scorso stavo guardando, in tv, Norvegia-Italia, partita di fondamentale importanza per entrambe le concorrenti in quanto decisiva, o quasi, per la qualificazione alla fase finale del prossimo Campionato del Mondo. Mentre assistevamo, sgomenti, al progressivo sfaldarsi della nostra Italietta sotto i colpi sempre più imperiosi di una travolgente Norvegia, una figura si elevava su tutte a rendere icasticamente evidente l’incolmabile differenza di tecnica, potenza, efficacia e genialità, tra i nostri pallidi principini e gli arrembanti vichinghi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it