Una ciotola d'acqua per i cani e i gatti randagi | l'appello dell'assessore per tutelare gli animali liberi a Bagheria

L'appello dell'assessore Giuseppe Tripoli a Bagheria rivela una semplice ma potente soluzione per tutelare gli animali liberi: mettere ciotole d'acqua nelle aree pubbliche. Un gesto che può fare la differenza nel contrasto al randagismo e migliorare la vita di cani e gatti senza padrone. Un piccolo gesto, un grande impatto: scopri come contribuire anche tu a proteggere i nostri amici a quattro zampe. Continua a leggere.

A Bagheria l'appello sui social dell'assessore ai Diritti degli Animali sta avendo successo. Giuseppe Tripoli ha chiesto alla cittadinanza di mettere ciotole d'acqua a disposizione degli animali liberi sul territorio. In Sicilia il fenomeno del randagismo è all'ordine del giorno e i cani liberi continuano a non essere tutelati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

